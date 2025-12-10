Alta Moda e AI: eccellenza artigianale e innovazione

L’industria dell’alta moda si confronta quotidianamente con la necessità di bilanciare l’eccellenza artigianale con l’efficienza tecnologica. In questo contesto, le aziende manifatturiere specializzate in capi di lusso stanno integrando soluzioni di nuova generazione per sostenere la propria competitività globale. Per comprendere come l’innovazione stia ridefinendo i flussi di lavoro, dal design alla produzione su larga scala, abbiamo incontrato Clara Brugali, HR & Sustainability Specialist di Cieffe Milano. L’adozione di strumenti avanzati, in particolare i nuovi Acer TravelMate P6 dotati di processori Intel Core Ultra 7 e Microsoft 365 Copilot, ha trasformato il lavoro di tutti i giorni, agevolando ottimizzazione, collaborazione tra reparti e definizione scelte strategiche, liberando così tempo prezioso per la creatività.