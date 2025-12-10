Video

Alta Moda e AI: eccellenza artigianale e innovazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’industria dell’alta moda si confronta quotidianamente con la necessità di bilanciare l’eccellenza artigianale con l’efficienza tecnologica. In questo contesto, le aziende manifatturiere specializzate in capi di lusso stanno integrando soluzioni di nuova generazione per sostenere la propria competitività globale. Per comprendere come l’innovazione stia ridefinendo i flussi di lavoro, dal design alla produzione su larga scala, abbiamo incontrato Clara Brugali, HR & Sustainability Specialist di Cieffe Milano. L’adozione di strumenti avanzati, in particolare i nuovi Acer TravelMate P6 dotati di processori Intel Core Ultra 7 e Microsoft 365 Copilot, ha trasformato il lavoro di tutti i giorni, agevolando ottimizzazione, collaborazione tra reparti e definizione scelte strategiche, liberando così tempo prezioso per la creatività.

Potrebbe interessarti

Dalla sartoria al chip: l’AI di nuova generazione...

Trasporti: Ferrovienord (Fnm) apre l’Infopoint Cantieri nella stazione...

Autogrill devolve 150mila euro per finanziare ‘Palestre di...

Acampora (PizzAut): “Palestra di autonomia abitativa costruisce vita”

D’Alba (Autogrill Italia): “Con PizzAut iniziative concrete e...

Olena Zelenska, first lady al ‘fronte’

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive

Natale, l’allarme dei medici ambientali: “Crescono emissioni, consumi...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Infopoint Cantieri riferimento...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘Infopoint Cantieri ci avvicina ad...