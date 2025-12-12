Video

A Roma la XXII edizione del Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”

Un riconoscimento per chi ha saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, le proprie parole, il proprio pensiero. E’ quanto accade con il Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”, giunto alla XXII edizione e celebrato nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato a Roma. Promosso dall’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”, presieduta da Sara Iannone, è stato istituito nel 1996 per valorizzare personalità che hanno contribuito in modo significativo alla vita pubblica.

