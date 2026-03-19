Starfield, l’odissea spaziale di Bethesda sbarca su PlayStation 5

(Adnkronos) – Dopo una lunga permanenza in esclusiva nell’ecosistema Microsoft, l’opera più ambiziosa di Bethesda Game Studios si prepara al debutto su PlayStation 5. Il prossimo 7 aprile, l’universo sci-fi lanciato originariamente nel settembre 2023 approderà sulla piattaforma di casa Sony, integrando il supporto completo alle funzionalità del controller DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico. Per gli utenti in possesso della versione Pro della console, gli sviluppatori hanno previsto modalità grafiche dedicate che permetteranno di scegliere tra una maggiore fluidità di aggiornamento dei fotogrammi o una resa visiva superiore.

Il lancio coinciderà con il rilascio di Terran Armada, una nuova espansione narrativa che metterà i giocatori di fronte alla minaccia di una flotta robotica pronta a destabilizzare i Sistemi Sistemi Settentrionali. In concomitanza con questo passaggio multigenerazionale, Bethesda ha operato una revisione dei prezzi di listino su tutte le piattaforme: l’edizione standard sarà proposta a 49,99 dollari, mentre la versione Premium includerà l’accesso ai contenuti scaricabili a pagamento. Gli attuali possessori dell’edizione Premium su Xbox e PC riceveranno la nuova espansione senza costi aggiuntivi.

Parallelamente al debutto su PlayStation 5, l’aggiornamento gratuito denominato Free Lanes introdurrà una delle funzionalità più richieste dalla community sin dal lancio. Il sistema di navigazione permetterà infatti di spostarsi tra i pianeti dello stesso sistema stellare in modalità crociera, eliminando i passaggi dai menu e favorendo gli incontri casuali nello spazio profondo. Il pacchetto includerà inoltre il nuovo veicolo terrestre Moon Jumper, miglioramenti alla gestione degli avamposti e nuove risorse per il potenziamento dell’equipaggiamento. Infine, l’offerta si arricchisce con cinque nuove avventure per la Trackers Alliance, espandendo ulteriormente le attività legate alla caccia di taglie spaziale.

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