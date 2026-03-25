OpenAI chiude il generatore video Sora e rompe il patto con Disney

(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato ufficialmente la chiusura di Sora, lo strumento di generazione video che aveva debuttato alla fine del 2024 suscitando enormi aspettative nel settore dei media. La decisione, comunicata da Sam Altman ai dipendenti e anticipata dal Wall Street Journal, segna la fine definitiva sia dell’applicazione dedicata che dell’accesso API per gli sviluppatori. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, la tecnologia di Sora non sarà integrata all’interno di ChatGPT, sancendo un brusco arresto per uno dei progetti più ambiziosi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale creativa.

Il naufragio del progetto trascina con sé l’importante partnership strategica con Disney. L’accordo, siglato lo scorso dicembre, prevedeva un investimento di un miliardo di dollari da parte del colosso di Burbank e la concessione in licenza dei propri personaggi storici per la creazione di contenuti generativi destinati a Disney Plus. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la collaborazione è da considerarsi conclusa, privando OpenAI di una vetrina fondamentale nel mercato cinematografico e di una solida base finanziaria per lo sviluppo di modelli multimodali complessi.

Il cambio di rotta appare come una conseguenza diretta della necessità di semplificare l’offerta commerciale e rispondere alla pressione competitiva di Google Gemini. Dopo la dichiarazione di uno stato di “codice rosso” da parte di Altman a causa del possibile sorpasso tecnologico della concorrenza, l’azienda ha scelto di concentrare le proprie risorse sulla creazione di una superapp desktop basata su Codex e sul proprio browser proprietario. Il management ha giustificato la manovra come una necessaria fase di rifocalizzazione, mirata a potenziare i prodotti che mostrano maggiore trazione sul mercato e a eliminare le distrazioni progettuali in un momento critico per la leadership del settore.

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