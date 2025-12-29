Fallout Shelter: “Viva New Vegas”

(Adnkronos) – A un decennio dal debutto ufficiale e con un volume superiore ai 230 milioni di download globali, Fallout Shelter riceve il suo aggiornamento più significativo dal 2016. Bethesda Games Studio ha ufficializzato l’inizio di un nuovo ciclo di supporto attraverso l’introduzione delle Stagioni, un sistema che espande l’ecosistema di gioco con contenuti a tempo limitato e meccaniche di progressione inedite.

La novità principale consiste nell’implementazione di Vault temporanei, strutturalmente indipendenti dal Vault principale del giocatore. Queste aree sono concepite per ospitare sfide uniche legate a un tema specifico che varierà periodicamente. La stagione di debutto, denominata “Viva New Vegas”, trae ispirazione diretta dalle ambientazioni e dalle atmosfere della serie TV di Fallout prodotta da Amazon Prime. L’obiettivo per gli utenti sarà affrontare missioni mirate a rivitalizzare località iconiche del franchise come Novac e New Vegas, integrando così l’esperienza videoludica con l’espansione narrativa del brand avvenuta sul piccolo schermo.

In concomitanza con la stagione, è stato introdotto il Pass stagionale, un sistema di tracciamento delle ricompense che consente di sbloccare armi, oggetti e nuovi abitanti. Il sistema prevede due percorsi distinti: uno gratuito, accessibile a tutta la base utenti, e uno a pagamento (Premium).

Tra le ricompense di maggior rilievo figurano tre personaggi tratti dalla serie TV e, per chi opta per l’aggiornamento Premium, la possibilità di sbloccare “quel Mister House come abitante leggendario”. L’acquisto del pass Premium garantisce inoltre vantaggi retroattivi, animali domestici bonus, completi specifici e 25 distintivi per l’avanzamento istantaneo tra i gradi stagionali.

L’aggiornamento è già disponibile per il download. I giocatori possono accedere ai contenuti di “Viva New Vegas” su dispositivi Android e iOS, oltre che sulla versione PC tramite Steam. Questo rilascio conferma la volontà del produttore di mantenere attivo uno dei titoli mobile di maggior successo dell’ultimo decennio, puntando sulla fidelizzazione attraverso eventi stagionali cadenzati.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)