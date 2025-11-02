Tecnologia

De Longhi (Samsung Italia): “Il futuro del gaming passa attraverso Samsung”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Per Samsung Italia il futuro del gaming si sviluppa attraverso 3 segmenti, Performance, Community e Ecosistema. Performance per la tecnologia e le innovazioni che mettiamo nei nostri prodotti, Ecosistema per l'esperienza 'multi-devices che offriamo ai gamer a seconda delle loro passioni, e Community perchè vogliamo fare in modo che si creino connessioni importanti tra i nostri consumatori". Così Emanuele De Longhi, Corporate Marketing Head di Samsung Electronics Italia. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Scienza, Moschella: “Quella pura è la radice di...

Per la corsa alla Luna, la Cina si...

Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano...

Google lancia il primo spot interamente generato con...

Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l’impero del Gruppo...

WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima...

Fortnite introduce le mascotte, nuovi compagni di avventura

Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su...

Apex Legends: arriva Adrenalina – Il video

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la...