Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l’impero del Gruppo Conti

(Adnkronos) – Il podcast Cybersecurity&Cybercrime, ideato e condotto dal professor Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica e docente universitario, apre la nuova stagione con un focus monografico e approfondito su Conti, il potente gruppo ransomware noto per aver ridefinito il cybercrime trasformandolo in una vera e propria impresa criminale organizzata. La narrazione è stata articolata in una serie di tre episodi. Attraverso un linguaggio rigoroso ma accessibile, la trasmissione si pone l'obiettivo di divulgare e approfondire argomenti centrali come gruppi hacker, APT, Zero Day e malware moderni e storici. Il primo appuntamento, intitolato "L’impresa del crimine", ha ricostruito le origini della cyber-banda, analizzando la sua articolatissima struttura interna e gli stratagemmi operativi impiegati per colpire bersagli sensibili in tutto il mondo, tra cui ospedali, enti pubblici e infrastrutture critiche.

Il secondo episodio, pubblicato recentemente, si è concentrato sulle fasi esecutive delle operazioni, dalle tecniche di ingresso iniziale (tramite e-mail trappola e malware) al movimento laterale in rete, fino alla fase cruciale della copia dei dati e della doppia estorsione, metodologie che hanno paralizzato intere amministrazioni pubbliche e sistemi sanitari. L'ultima puntata della serie chiuderà il cerchio con l'analisi di ContiLeaks, la fuga di notizie interna che ha smascherato i processi, le persone e le vulnerabilità del gruppo. Il leak non solo ha segnato l'inizio della diaspora dei membri, ma ha anche portato alla nascita di nuovi e ramificati gruppi criminali nel panorama globale. Cybersecurity&Cybercrime è disponibile per l'ascolto sul sito di CyberSecurityUp e su Youtube, oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

