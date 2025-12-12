Clair Obscur trionfa ai Game Awards 2025

(Adnkronos) – L’edizione di quest’anno dei Game Awards si è conclusa con un verdetto storico che ha visto Clair Obscur: Expedition 33 dominare la scena in modo incontrastato. Il gioco di ruolo sviluppato dallo studio francese Sandfall Interactive ha letteralmente monopolizzato la serata, portandosi a casa ben nove premi su dieci nomination e sbaragliando una concorrenza composta da pesi massimi del calibro di Death Stranding 2, Kingdom Come: Deliverance 2 e l’attesissimo Hollow Knight: Silksong. Una vittoria schiacciante che ha consegnato al titolo non solo il premio come Gioco dell’Anno, ma anche riconoscimenti per la miglior narrativa, la miglior musica e la miglior performance, segnando un nuovo record nella storia della manifestazione.

Ambientato in un mondo in cui un’entità soprannaturale nota come La Pittrice impedisce alla popolazione di invecchiare oltre una certa soglia, Clair Obscur ha convinto la giuria grazie a una narrativa emotiva e a un sistema di combattimento a turni che richiama i classici del passato. Il successo del progetto assume contorni ancora più rilevanti se si considera la genesi dello studio di sviluppo, fondato da un gruppo di ex dipendenti Ubisoft che hanno lasciato il gigante del gaming per inseguire il loro progetto dei sogni. Nel ritirare il premio, il director Guillaume Broche — presentatosi sul palco con basco rosso e maglietta a righe in un chiaro omaggio all’identità francese del team — ha definito l’anno trascorso come una “linea temporale strana”, ringraziando in modo particolare coloro che realizzano tutorial su YouTube, risorsa fondamentale per chi, come loro, non aveva idea di come iniziare a creare un videogioco.

Il trionfo di Clair Obscur si è esteso anche alle categorie tecniche e artistiche. Il compositore Lorien Testard, scoperto grazie a brani amatoriali caricati su SoundCloud, ha vinto per la miglior colonna sonora, mentre l’attrice Jennifer English ha ottenuto la statuetta per la miglior performance nel ruolo di Maelle. La vittoria della English, che ha superato colleghi come Charlie Cox e Ben Starr, è stata accompagnata da una dedica a tutte le persone neurodivergenti, un tema su cui l’attrice si è spesso esposta pubblicamente. Al titolo francese sono andati anche i premi per il miglior gioco di ruolo, il miglior gioco indipendente e il miglior debutto indie, lasciando agli avversari solo le briciole: Battlefield 6 si è dovuto accontentare del miglior audio design, mentre Wuthering Waves ha sorpreso vincendo il premio del pubblico, il Player’s Voice.

Nonostante la natura celebrativa, la serata condotta da Geoff Keighley ha mantenuto la sua doppia anima di premiazione e vetrina commerciale, offrendo il consueto carosello di annunci e trailer. Tra le rivelazioni più importanti figurano due nuovi titoli legati al franchise di Tomb Raider, il sequel Control Resonant e un nuovo gioco di ruolo ambientato nell’universo di Star Wars. Anche Larian Studios, creatori del precedente vincitore Baldur’s Gate 3, ha svelato il suo prossimo progetto, Divinity, anticipato nei giorni scorsi da misteriose installazioni nel deserto californiano. Non sono mancati i cameo di celebrità hollywoodiane, con David Harbour e Lenny Kravitz saliti sul palco per presentare rispettivamente un nuovo strategico di Total War e il prossimo gioco di James Bond.

Tuttavia, l’evento non è stato esente da critiche. Sebbene siano stati fatti passi avanti rispetto alle edizioni passate, persistono le lamentele riguardo allo squilibrio tra il tempo dedicato alle pubblicità e quello riservato alle premiazioni effettive. Una nota dolente ha riguardato la cancellazione dell’iniziativa Future Class, nata per valorizzare i talenti emergenti dell’industria e dismessa tra le polemiche relative alla gestione delle prese di posizione politiche dei suoi membri. Nonostante le controversie, la serata ha ribadito come il panorama videoludico sia in grado di premiare l’audacia creativa, permettendo a un team esordiente di oscurare le più grandi produzioni mondiali.

