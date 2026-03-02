Apple annuncia il nuovo iPad Air con chip M4

(Adnkronos) – Apple ha aggiornato la gamma iPad Air introducendo il chip M4, lo stesso processore che equipaggia i modelli di fascia superiore, per offrire un sensibile incremento delle prestazioni. Il dispositivo promette una velocità superiore del 30% rispetto alla precedente generazione dotata di M3 e risulta oltre due volte più rapido rispetto alla versione con chip M1. Questo potenziamento tecnico mira a rendere più fluidi i carichi di lavoro complessi, dal montaggio video professionale in Final Cut Pro alla gestione dei videogiochi con ray tracing accelerato via hardware, mantenendo però il posizionamento commerciale invariato rispetto al passato.

L’architettura interna beneficia di un aumento della memoria unificata, che sale a 12 GB con una larghezza di banda di 120 GB/s. Tale configurazione è studiata per supportare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel sistema operativo grazie a un Neural Engine a 16 core significativamente più prestante. Il miglioramento della gestione dei dati permette di eseguire modelli AI direttamente sul dispositivo con maggiore efficienza, facilitando operazioni quotidiane come la ricerca di contenuti nelle immagini o la trascrizione dei testi, oltre a potenziare gli strumenti creativi per la manipolazione dei file multimediali.

Sul fronte della connettività, l’introduzione dei chip proprietari N1 e C1X abilita per la prima volta su questa linea il supporto allo standard Wi-Fi 7 e migliora la stabilità delle reti cellulari 5G. Il tablet guadagna inoltre la piena compatibilità con iPadOS 26, che introduce un sistema di gestione delle finestre più intuitivo e l’interfaccia Liquid Glass, pensata per reagire dinamicamente agli input dell’utente. Il software ottimizza l’uso dello spazio su schermo e semplifica l’organizzazione dei documenti tramite una versione potenziata dell’app File e l’integrazione di cartelle rapide direttamente nel Dock.

L’esperienza d’uso si completa con il supporto agli accessori di punta, tra cui la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard con trackpad integrato. La fotocamera frontale da 12 MP con inquadratura automatica Center Stage è stata riposizionata sul lato lungo per favorire l’utilizzo orizzontale durante le videochiamate. Il nuovo iPad Air sarà ordinabile a partire da mercoledì 4 marzo, con le prime consegne previste per l’11 marzo.

[email protected] (Web Info)