Tokyo 2020: Italia Team pronto per la gara di Concorso Completo

Con la chiusura del sipario sulle competizioni di Dressage, i riflettori degli Sport equestri ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono adesso puntati sulla spettacolare disciplina del Concorso Completo.

Nella notte italiana di oggi, giovedì 29 luglio, (ore 8.30 in Giappone) tutti i cavalli partecipanti sono stati sottoposti alla prima Horse Inspection. La commissione veterinaria a cinque cerchi, infatti, ha valutato le condizioni di salute dei cavalli e stabilito se gli stessi siano in grado di prendere parte alle gare.

Nel frattempo il capo equipe Giacomo Della Chiesa e il team manager selezionatore Katherine Ferguson Lucheschi hanno definito la composizione della squadra composta da tre binomi, che scenderà in campo per difendere i colori azzurri.

Per scoprire il calendario delle prove e la squadra pronta per le gare si rimanda all’articolo integrale presente sul sito della FISE