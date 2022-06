MinorIncycling 4.0, sabato 25 giugno a Minori

Nell’incantevole scenario del pontile di Minori, dove le colline baciano le onde del mare, sabato 25 giugno si terrà la quarta edizione dell’evento MinorIncycling 4.0. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Andrea Reale e dalla sua amministrazione, inaugura gli appuntamenti della stagione estiva 2022 ed è organizzato dall’Associazione GYM Factory di Caserta. Lo sport, la bellezza, la cultura e le tradizioni del luogo, hanno creato quel connubio magico che ha attirato a Minori quasi 200 atleti da tutta Italia.

Sabato 25 si comincia alle ore 10:30 con dimostrazione e lezioni di Group boxing e di Sparring; si continua nel pomeriggio dalle 16:30 e fino alle 19:30 con 3 rides: Amalfi coast; Path of Gods and Reghinna Minor, tutto a ritmo di musica dal vivo. “Armonia, bellezza, cultura, benessere psicofisico possono sconfiggere tutte le guerre”Questa la convinzione del Sindaco Andrea Reale e di tutti gli organizzatori dell’evento.