“Una svolta importante per la ripartenza”: rinnovato il contratto di lavoro per il settore multiservizi

GSN Srl esprime soddisfazione per l’accordo sul rinnovo del contratto di lavoro per il settore multiservizi: “Una svolta importante per la ripartenza”

Dopo otto anni di negoziati, per il settore multiservizi arriva l’accordo sull’ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro. L’accordo è stato raggiunto dalle cinque associazioni datoriali con i sindacati. Particolare ruolo ha giocato ANIP – Confindustria, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati.

GSN, associata ad ANIP, esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto. “Questo accordo arriva in un momento storico particolare e in un certo senso, fa da volano in un’ottica di ripartenza” commenta Francesco Marrone, socio con suo fratello Marco di GSN Servizi, nonché consigliere di ANIP e consigliere di Confidustria HCFS “A causa del Covid, in questi due anni tutti si sono resi conto di quanto i servizi, in particolar modo quelli di sanificazione, siano fondamentali e abbiano fornito un aiuto tangibile per consentire a ogni settore del nostro Paese di ripartire. Per questo motivo, è importante sottolineare l’importanza di questo accordo che pur partendo dal settore dei multiservizi, si declina poi in tanti aspetti non solo del già citato mondo delle imprese e del lavoro ma anche in quello dei servizi essenziali al cittadino”.

Crediti foto: freepik – it.freepik.com