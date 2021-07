Libro in brossura o con rilegatura: qual è la scelta migliore per una pubblicazione?

Quando arriva il momento di pubblicare e stampare un libro ci si pone di fronte a una scelta tutt’altro che facile: meglio un libro in brossura o con rilegatura? La principale differenza sta nella tecnica di legatura: nel caso di un libro in brossura, le pagine sono incollate a una copertina di carta o cartoncino; nel caso di un libro rilegato, invece, le pagine vengono legate alla copertina rigida (di solito in cartonato) attraverso la cucitura a mano.

Di seguito illustriamo una serie di caratteristiche per entrambe le tecniche di legatura al fine di consentire ad autori e autrici di prendere una decisione più consapevole sulla legatura da adottare per la pubblicazione di un libro.

Il costo per il lettori

Il punto di partenza nella valutazione del tipo di legatura da applicare al proprio libro è il costo. Rispetto a un libro in brossura, un libro rilegato con copertina rigida è più costoso. Questo è il motivo principale per cui di solito le prime pubblicazioni, in particolar modo quelle tanto attese dai lettori, vengono realizzate con la rilegatura a mano. Soltanto mesi o anni dopo viene pubblicata la versione del libro in brossura per massimizzare i profitti da parte della casa editrice e dell’autore/autrice.

La comodità e la durabilità

Altro aspetto da non sottovalutare per la pubblicazione di un libro è la sua maneggevolezza e trasportabilità. Un libro in brossura è più leggero e compatto, facile da portare in giro e da infilare in uno zaino o in una borsa. Dall’altra parte, invece, un libro rilegato con copertina rigida è più pesante, ma allo stesso tempo è più pregiato e resistente: in questo caso l’usura dovuta al trascorrere degli anni non intacca gravemente i materiali del libro.

L’aspetto estetico

Il fascino della copertina di un libro può influenzare la scelta dei lettori, per questo motivo è opportuno conoscere bene il proprio pubblico. In genere, un libro in copertina rigida è più apprezzato a differenza di un libro in brossura, ma non tutti iLibro_in_brossura lettori fanno prevalere l’aspetto estetico al momento dell’acquisto. I collezionisti e gli appassionati di determinate collane o autori/autrici sono più propensi ad acquistare libri rilegati a mano per il loro valore aggiunto; invece, chi vuole semplicemente immergersi nelle letture per divertirsi e rilassarsi preferisce un libro in brossura, più economico e leggero. È fondamentale, in quest’ottica, studiare cosa fanno i competitor e come evolve il mercato.

Puntare sulla qualità

Che si desideri pubblicare un libro in brossura o rilegato a mano, è importante fare affidamento sulla qualità. I professionisti della tipografia digitale Elettra Officine Grafiche mettono a disposizione tutte le loro competenze per la stampa e la rilegatura di libri per ogni tipologia di pubblicazione. Grazie al configuratore online è possibile personalizzare il tipo di carta, la copertina e la grammatura per realizzare il libro secondo i propri gusti e le proprie necessità. Inoltre la spedizione avviene in tutta Italia, con tempi di consegna rapidi: una soluzione comoda e conveniente per vedere le proprie idee prendere vita.