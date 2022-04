Si può ripensare lo Smart Office?

Abbiamo trovato un articolo interessante sul sito di Econote, uno dei nostri partner , un magazine indipendente che si occupa di informazione ambientale, in cui si parla di riorganizzazione dell’ufficio in ottica smart: riprogettazione degli spazi, device intelligenti e design volto a ottimizzare e migliorare la qualità del lavoro.

Del resto passiamo in ufficio gran parte della giornata, quindi è necessario un ambiente piacevole e stimolante: illuminazione adeguata, spazi ampi e che favoriscano la produttività.

Vi invitiamo a leggere l’articolo completo sul sito di Econote: https://www.econote.it/2022/03/21/smart-office/