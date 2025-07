Stellantis e 4screen portano l’interattività a bordo

(Adnkronos) –

Stellantis rafforza il proprio ecosistema digitale grazie a una nuova alleanza strategica con 4screen, piattaforma specializzata nell’interazione intelligente tra veicolo e conducente. L’accordo introduce una suite di servizi basati sulla posizione in tempo reale, destinati a migliorare l’esperienza di guida in mercati chiave come Europa e Nord America. La tecnologia 4screen sarà disponibile inizialmente su modelli selezionati dei marchi FIAT, Jeep e Ram dotati dei sistemi Uconnect 4 e Uconnect 5. L’integrazione consentirà di visualizzare, direttamente dal display di bordo, informazioni contestuali e aggiornate su offerte commerciali, servizi locali e punti di interesse. Grazie alla geolocalizzazione, la piattaforma fornisce suggerimenti dinamici su ristoranti, stazioni di servizio e ricarica, parcheggi, autolavaggi e persino concessionari del gruppo Stellantis. Tutto è pensato per ottimizzare le soste e semplificare la vita a bordo, garantendo al conducente uno strumento utile e discreto. I suggerimenti vengono filtrati in base al contesto del viaggio e alle preferenze del guidatore, con un’attenzione particolare alla sicurezza e all’assenza di distrazioni. Il layout è essenziale e integrato nativamente nell’infotainment, evitando la sovrapposizione di app esterne. Il sistema mostra informazioni utili come orari di apertura, contatti e promozioni attivabili direttamente dal veicolo, trasformando la mappa di navigazione in un vero strumento decisionale personalizzato. Un aspetto distintivo dell’ecosistema 4screen è la capacità di proporre contenuti pertinenti nel momento giusto, secondo logiche di contesto e rilevanza. Non si tratta solo di mostrare ciò che è vicino, ma di anticipare ciò che potrebbe servire.

Cristiani Campos, Senior Vice President della Software Business Unit di Stellantis, ha commentato: “Vogliamo offrire soluzioni connesse che abbiano un impatto concreto sulla quotidianità dei nostri clienti. La partnership con 4screen ci consente di fare proprio questo, migliorando l’esperienza a bordo in modo rilevante e puntuale”.

