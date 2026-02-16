Motori

LEPAS apre in Italia un nuovo capitolo della mobilità elegante

LEPAS, uno dei marchi del gruppo Chery, compie il primo passo concreto nel mercato italiano con l’avvio del roadshow nazionale, un tour esperienziale che attraverserà quattro città strategiche — Bologna, Torino, Roma e Napoli — coinvolgendo direttamente il pubblico e la rete dei primi concessionari autorizzati. 

Il tour si svolgerà in outlet dedicati al design e in contesti ad alta affluenza, scelti per favorire interazione e engagement. Attraverso l’esposizione diretta dei prodotti, LEPAS intende presentare al pubblico italiano i propri valori distintivi come l’estetica “Leopard Aesthetics”, lo spazio intelligente e la tecnologia orientata al comfort di guida. 

 

Protagonista del roadshow è LEPAS L8 che si caratterizza con delle luci diurne a V ispirate allo sguardo del leopardo e da un disegno della griglia che definisce un’identità visiva riconoscibile, il telaio infine è stato messo a punto da un team europeo di ingegneri e calibrato per adattarsi alle condizioni di guida locali. 

 

