Brembo festeggia 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport

(Adnkronos) – Grande festa in casa Brembo in occasione dei primi 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport. Per l'occasione erano presenti i massimi rappresentanti della scuderia Ferrari HP a partire da Frédéric Vasseur – Team Principal, Jerome D’Ambrosio – Deputy Team Principal, Diego Ioverno – Direttore Sportivo e da Zhou Guanyu – Pilota di Riserva di Ferrari.



Frédéric Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari HP ha dichiarato “È con grande piacere che celebriamo i 50 anni di Brembo, nostro partner storico con il quale condividiamo una lunga storia di successi. Questa partnership è frutto di un costante lavoro fianco a fianco e si fonda su passione, innovazione e performance, valori che ci hanno accompagnato in tante vittorie e che raccontano una storia fatta di esperienza condivisa e obiettivi comuni”.



Lato Brembo era presente il Top Management di Brembo, più precisamente da Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo – Alberto Bombassei, Presidente Emerito – Daniele Schillaci, Amministratore Delegato – Mario Almondo, COO Brembo Performance – Mauro Piccoli, CMO Brembo e Luca Di Leo, CCO Brembo.



Mario Almondo, Chief Operating Officer Brembo Performance durante l'incontro ha affermato “E’ un vero piacere ricevere oggi la visita del Team Scuderia Ferrari HP, con cui collaboriamo da mezzo secolo. Iniziò tutto con Niki Lauda, nel 1975 e da quell’anno noi forniamo costantemente il nostro contributo tecnologico per rendere le vetture del cavallino sempre più performanti. Oltre a Ferrari, Brembo oggi fornisce tutta la griglia di Formula 1 con le pinze – 9 team con Brembo e 1 team con AP Racing, brand che è parte del Gruppo.

La storia che ci lega a Scuderia Ferrari rimane però unica e irripetibile.

Questo è un anno speciale, ma come sempre d’altronde, sfidante e impegnativo: stiamo già lavorando agli impianti del 2026 anche con Scuderia Ferrari”.

