BRABUS XLP 800 ADVENTURE: il pickup senza precedenti

(Adnkronos) –

BRABUS alza l’asticella nel mondo dei pick-up ad alte prestazioni con il nuovo XLP 800 ADVENTURE, un concentrato di potenza e tecnica sviluppato a partire dalla Mercedes-AMG G 63 serie W 465. Questa versione porta l’off-road a un nuovo livello, fondendo design aggressivo, capacità estreme e finiture di lusso in un’unica creazione tailor-made. Il telaio specifico con assali a portale e sospensioni BRABUS Ride Control consente una luce da terra impressionante di 47 cm, mentre l’assetto regolabile è stato sviluppato insieme a KW per garantire versatilità su ogni terreno. Il motore V8 biturbo eroga ben 800 CV e 1.000 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 210 km/h, un valore considerevole per un mezzo con gomme tassellate da 22 pollici. L’estetica è inconfondibile: carrozzeria widebody in carbonio a vista, cofano con power bulge, fascia anteriore con verricello da 4.500 kg, griglia con logo BRABUS illuminato e tetto con tre potenti LED. Il cassone, al posto del classico vano bagagli della G-Class, è rivestito in teak nautico e realizzato con componenti in fibra di carbonio. L’abitacolo MASTERPIECE è un trionfo di artigianalità: rivestito in pelle azzurro cielo con trapuntatura "Diamond Double", inserti in carbonio lucido, tetto in Alcantara e dettagli commemorativi “77” che celebrano l’anno di fondazione del Marchio. —[email protected] (Web Info)