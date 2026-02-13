Motori

Arriva la Fiat Topolino Corallo, nuova tinta per leader mercato quadricicli elettrici

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nuova colorazione per la Fiat Topolino: il quadriciclo elettrico che nel 2025 in Italia ha conquistato la prima posizione nel mercato con quasi 4.000 immatricolazioni (pari al 40% di quota) è adesso proposto anche nel nuovo colore Corallo e offre un quadro strumenti digitale completamente nuovo, più grande (passa da 3,5” a 5,7”) e nitido con grafica semplificata e migliore leggibilità. Gli ordini che si sono aperti oggi vedono la nuova Topolino Corallo offerta a un prezzo promozionale di 7.650 euro, con il finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. 

Nel 2025, peraltro la Fiat Topolino si è assicurata la posizione di leader nel mercato europeo dei quadricicli, con una quota del 20%, forte di qualità adatte alla mobilità urbana come le dimensioni compatte (soli 2,53 metri) una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia. 

motori

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Volkswagen lancia i “Super Hybrid Days”,

Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+

Aixam Mega consolida la presenza in italia

Dal territorio all’azienda, così Lamborghini promuove l’accesso a...

Volkswagen festeggia l’anniversario dell’icona con la nuova Golf...

Auto cinesi, cresce la fiducia degli italiani

KIA EV2 Long-Range tocca i 310 km di...

Motorsport: Öhlins al fianco del Team Cadillac in...

Pietro Meda e’ il nuovo presidente di ACI...

Nuova Ferrari Luce