Acura Integra 2026: più stile, più tecnologia, più personalità

(Adnkronos) – La Acura Integra si aggiorna per il model year 2026 con un restyling mirato a rafforzarne l’identità sportiva e premium. Il modello, prodotto esclusivamente nello stabilimento di Marysville, in Ohio, introduce importanti novità estetiche, tecnologiche e funzionali, rinnovando una tradizione lunga quattro decenni. Tra le principali novità presenti sulla nuova Acura Integra 2026 spiccano tre nuove tinte per la carrozzeria: Solar Silver Metallic, Urban Gray Pearl e Double Apex Blue Pearl. Quest’ultima, insieme alla Performance Red Pearl, può essere abbinata a una nuova calandra in tinta, mentre tutte le altre versioni presentano una griglia nera lucida, opzionale su richiesta. All'interno, l’Integra 2026 guadagna un touchscreen da 9", più grande e veloce rispetto al precedente, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Di serie anche il caricatore wireless per smartphone e il quadro strumenti digitale da 10,2". L’allestimento A-Spec introduce nuove finiture, illuminazione ambientale estesa e cuciture a contrasto, con rivestimenti in microsuede blu o dettagli gialli a seconda del colore dell’abitacolo. Sotto al cofano resta il motore 1.5 turbo VTEC da 200 CV, disponibile con cambio CVT oppure manuale a 6 marce con differenziale autobloccante. La dinamica di guida può essere personalizzata grazie all’Integrated Dynamics System con modalità Comfort, Normal, Sport e, nei modelli con Technology Package, anche Individual. L’Adaptive Damper System opzionale permette di regolare la risposta delle sospensioni per ogni modalità. Dal punto di vista della sicurezza, la Integra 2026 adotta il pacchetto completo AcuraWatch con frenata automatica, mantenimento corsia, monitoraggio angoli ciechi e riconoscimento segnaletica. L’allestimento A-Spec con pacchetto Technology aggiunge sensori di parcheggio e assistenza alla frenata in manovra. La nuova Acura Integra arriverà nei concessionari il prossimo mese, con una combinazione di stile, prestazioni e contenuti tecnologici pensata per rafforzare il suo ruolo di riferimento nel segmento delle compatte premium sportive. —[email protected] (Web Info)