Turismo: Glamour, un ‘Exclusive weekend’ dedicato ai 5 sensi e alla generazione wanderlust

Si è conclusa con successo la 5a edizione del Glamour Exclusive Weekend, l'evento organizzato dal tour operator Glamour (www.glamourviaggi.it), che ha registrato la partecipazione di oltre 300 tra agenzie di viaggio e partner, riuniti per due giornate all'insegna di confronto, ispirazione e networking al TH Lazise, sul Lago di Garda. Un momento di incontro privilegiato per condividere trend, strategie e nuove prospettive del settore turistico. L'appuntamento quest'anno ha scelto come filo conduttore 'I 5 sensi e la generazione Wanderlust': un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto e il tatto, come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta profonda. Una filosofia che Glamour abbraccia appieno, ponendosi come ponte tra le agenzie e queste nuove esigenze, con l'obiettivo di rendere ogni esperienza indimenticabile e unica. La convention ha rappresentato l'occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna infatti per Glamour una crescita significativa: +30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone), e +25% per l'estate con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Per l'inverno 2025-26 confermato il focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York, dal Thanksgiving all'Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Anche le Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Si registra, poi, l'interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada estate 2026. Grande protagonista dell'evento è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un'età media di appena 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix di energia, creatività e innovazione. La loro passione e il dinamismo contagioso hanno trasformato ogni momento in un'esperienza unica, dimostrando come talento e freschezza possano fare la differenza e lasciare un'impronta indelebile. Spazio anche a Bryan 'The Box' Ronzani, voce di Radio 105, conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni. "Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un'esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro", commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour. "I risultati di crescita – spiega – ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare". Oltre 35 partner hanno supportato l'evento, con Ita Airways come main sponsor, insieme a brand di rilievo nel mondo dei resort, trasporti e crociere e ha visto la partecipazione di oltre 230 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia. La due giorni è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore Vendite, Marco Depascale.