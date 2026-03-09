Lavoro

Klaro: Andrea Mignanelli diventa presidente

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Andrea Mignanelli, manager con una trentennale esperienza nei servizi per il credito, assume la presidenza di Klaro, la piattaforma che facilita l’accesso ai finanziamenti e migliora la gestione della liquidità delle piccole imprese italiane grazie all’Intelligenza artificiale. Andrea Mignanelli vanta un’importante carriera nel settore, prima in McKinsey, poi come fondatore di Jupiter, e quindi dal 2019 al 2024 è stato amministratore delegato del Gruppo Cerved.  

Klaro è una piattaforma che, grazie a collegamenti sicuri con conti bancari, cassetto fiscale e altre fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate e Riscossione, Camera di commercio, Inps, etc), velocizza la richiesta di finanziamenti attraverso la raccolta di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria creditizia, generando il Klaro profile, e migliora la gestione della liquidità delle piccole imprese attraverso un unico cruscotto. Il Klaro profile è un set documentale standard, certificato e sempre aggiornato che consente a banche e intermediari di effettuare istruttorie sicure in pochi minuti, invece che in settimane. Questo risponde alla necessità di fare incontrare domanda e offerta di credito nel contesto italiano in cui, nonostante l’ottima infrastruttura dati sulle imprese, i prestiti bancari alle piccole società sono calati del 40% dal 2014 al 2025.  

“Sono entusiasta – dichiara Andrea Mignanelli – di questa nuova avventura. In Klaro ho trovato le risposte ai due principali problemi che da anni affliggono gli imprenditori italiani: difficile accesso al credito e gestione amministrativa complicata. La nostra missione è aiutare gli imprenditori a valorizzare al meglio la propria azienda e ottimizzare le risorse finanziarie. Combinando l’avanzata infrastruttura dati del Paese con la tecnologia AI specialistica di Klaro, facciamo la differenza nel rapporto tra impresa e filiera del credito”. 

lavoro/dati

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Sapelli: “Ora effetti su petrolio e gas...

Lavoro, le competenze? Scadono ogni 2 anni: adaptability...

Montagna: Professione rifugista, al via il Corso per...

Floky, vibrazioni padel azzerati con manicotto biomeccanico su...

Haleon, ecco quanto pesano strumenti concreti di genitorialità...

VisitMalta Italia lancia ‘Explore The Unexplored’, nuovo progetto...

Fondazione Lgh, innovation workshop ascolto confronto e nuove...

Ue, l’esperta: “Tra semplificazioni e dubbi ecco schema...

Nhrg, professionisti esperti e 25-35enni hanno trainato mercato...

Finiture legno-arredo, oltre 4,3 mld fatturato ed export...