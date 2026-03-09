Iran, Sapelli: “Ora effetti su petrolio e gas ma bomba a orologeria è boom prezzi beni alimentari”

(Adnkronos) – “L’effetto immediato” della guerra tra Iran e Israele-Usa “che stiamo vedendo tutti in questi giorni è legato all’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, del petrolio, del gnl e del gas. Questa è una cosa che vediamo subito e che i governi di tutto il mondo stanno cercando di affrontare. Ma il rischio è che sia poi una conseguenza che immediatamente non è rilevata, ma che apparirà più nel lungo periodo con il perdurare della limitazione delle navi che possono navigare nello stretto di Hormuz. Dallo Stretto passa gran parte del materiale minerario, diretto verso l’Asia, che serve per fare i fertilizzanti e tutto quello che serve per l’agricoltura. Con un gran rallentamento o un blocco di questi trasporti rischiamo di avere un aumento dei costi delle materie prime, soprattutto dell’agroindustria. Di conseguenza un aumento dei prezzi dei beni alimentari. E’ una bomba a orologeria che rischia di scoppiare tra pochi mesi colpendo in modo molto forte le famiglie”. E’ l’allarme che, intervistato da Adnkronos/Labitalia, lancia Giulio Sapelli, economista, storico e dirigente d’azienda italiano, sulle possibili conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente.

E a rischiare un brusco aumento dei prezzi a causa delle limitazioni nello Stretto di Hormuz, sottolinea Sapelli, non sono solo i beni alimentari. “Pensiamo alle plastiche, o anche a tutte le infrastrutture che hanno delle molecole che vengono soprattutto prodotte utilizzando o il petrolio o altri minerali che provengono da quelle rotte”, aggiunge.

E sulla possibilità allo studio del governo italiano di agire sulle accise dei carburanti Sapelli è secco. “Intervenire sulle accise? Si va bene, ma è un palliativo. Si deve lavorare con la diplomazia per fare finire la guerra o comunque sperare che il regime di Teheran cada e il conflitto termini”, sottolinea.

Secondo Sapelli, non basta “agire in casa propria con le accise, che si può anche fare, perchè abbiamo unificato l’economia, abbiamo centralizzato il capitalismo, le filiere produttive sono ormai internazionali”. “Quindi bisogna operare diplomaticamente -aggiunge Sapelli- perché la guerra finisca, quindi sperare che l’attacco, che è anche sacrosanto, fatto da Israele e dagli Stati Uniti contro un regime che aveva la bomba atomica, fanatico e che era un pericolo per tutto il Medio Oriente, porti alla fine del regime”, aggiunge.

A livello diplomatico, secondo Sapelli, “è molto importante che la Cina stia ancora, ‘distante’, a differenza dei russi che si sono impegnati in modo chiaro al sostegno dell’Iran. I cinesi sono anche guardinghi e tutti i paesi del Golfo sanno che non devono colpire troppo la Cina perché vedono che la Cina potrebbe avere una funzione di acceleratore della disgregazione dell’Iran”. “Quindi bisogna agire intelligentemente, non facendo propaganda, ma facendo politica”, aggiunge.

Dubbi da parte di Sapelli sul possibile ruolo dell’Ue. “L’Ue ormai non fa più politica da anni. La guerra contro l’Iran un’occasione per un nuovo ruolo dell’Ue anche a livello diplomatico? Certamente, ma bisogna avere del cervello. E invece in Europa ognuno fa per il suo conto. Basta vedere le iniziative di Macron, vengono fuori i vecchi nazionalismi. Anche l’illusione di armarsi: per avere un esercito europeo bisogna avere una strategia, una mentalità. E’ molto più utile e intelligente a rafforzare la Nato adesso, è immediato. Ma purtroppo, invece, c’è una crisi dei governi ma anche dei tecnocrati e di chi viene mandato al Parlamento europeo. Quindi è molto difficile, anche in mancanza di una generazione di statisti, fare qualcosa”, conclude. (di Fabio Paluccio)

