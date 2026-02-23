Dazi, Scocchia (illycaffè): “Ulteriore instabilità con nuove imposte, Ue dia risposta compatta”

(Adnkronos) – “La notizia dell’introduzione di nuovi dazi generalizzati da parte dell’Amministrazione Usa aggiunge ulteriore instabilità a un quadro geo economico già complesso. Dal punto di vista delle aziende, la pianificazione strategica e lo sviluppo operativo diventano sempre più sfidanti a causa di un contesto che cambia continuamente secondo logiche difficilmente prevedibili. In uno scenario internazionale così fluido, il nostro compito come imprese è quello di essere pragmaticamente strategiche e strategicamente pragmatiche. Questo significa essere capaci di reagire in tempi brevi adattando piani e strategie al fine di minimizzare gli impatti negativi e cercare di cogliere, ove presenti, opportunità alternative in altri mercati, senza perdere di vista la strategicità del mercato americano nel lungo termine”. Così Cristina Scocchia, ad di illycaffè, dopo l’annuncio di Trump su nuovi dazi al 15%.

“Ovviamente dalle istituzioni europee ci aspettiamo una risposta compatta, ragionata e responsabile, volta a garantire stabilità negli accordi commerciali”, conclude.

