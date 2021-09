Donavita Project, al via campagna di sensibilizzazione nazionale per la raccolta di sangue e di fondi a favore delle talassemie

Il Covid-19 non ha cancellato le altre malattie, come le Talassemie, la Drepanocitosi e le anemie rare che riguardano oltre diecimila pazienti in tutta Italia. Per riportarle al centro dell’attenzione, la UNITED Onlus – la federazione italiana che rappresenta 25 organizzazioni locali e regionali di talassemici, con più di 4500 associati su tutto il territorio nazionale – ha lanciato la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Donavita Project”.

Il progetto sarà presentato in dettaglio venerdì 24 settembre alle ore 11 in una conferenza stampa nazionale trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di UNITED Onlus https://www.youtube.com/channel/UCdShG6SHieqwzp5OD0flbZQ

Interverranno in collegamento dalle rispettive sedi: Giampietro Briola, presidente nazionale AVIS; Vincenzo De Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue; Gianluca Forni, presidente SITE; Vincenzo Manzo, presidente FRATRES; Giovanni Musso, presidente della FIDAS; Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana; Raffaele Vindigni, presidente UNITED; Andrea Caschetto, ambasciatore del sorriso; Dario Sparacino e Rosario Iaconinoto, alpinisti e scalatori.

La campagna, realizzata in collaborazione con l’agenzia Sava&Sava, coinvolge organi istituzionali, associazioni di donatori e di pazienti e organizzazioni di volontariato per lanciare un messaggio semplice ai cittadini: donare non costa nulla, ma può salvare la vita a molte persone. E ciò è vero, sia se si diventa donatori di sangue, sia se con un firma sulla dichiarazione dei redditi si dona il 5 per mille alla ricerca scientifica, impegnata nei laboratori per la messa a punto di nuove e più efficaci cure, sia diffondendo i contenuti sui social per promuovere la donazione.

L’importante è che il dono, diventi un gesto di solidarietà, abituale e diffuso. Per questo, la campagna ha scelto di raccontare la malattia con il linguaggio semplice della normalità, della voglia di vivere, scevro di sensazionalismi e di elementi compassionevoli che facciano leva sul dolore e sulla sofferenza per commuovere il pubblico. Non a caso i promotori hanno puntato sul sorriso di Andrea Caschetto, che sarà il testimonial della campagna, per veicolare questo messaggio.

Andrea, a 15 anni, ha subito un delicato intervento chirurgico al cervello che lo ha privato dei ricordi. Ma non gli ha tolto la generosità e la voglia di donare agli altri. Tant’è che oggi, Andrea, che di anni ne ha 31, ha realizzato decine di progetti internazionali di volontariato e raccolte fondi per costruire centri pediatrici in Africa e in Sud America, ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo. Di recente è diventato anche donatore di sangue, ruolo che in passato gli era precluso per ragioni di salute.

“Donavita Project” include diverse azioni. Per cominciare, uno spot televisivo rivolto ai giovani, che sarà trasmesso sulle principali reti nazionali e sui social media. A seguire, il “Donavita Challenge”: una maratona della donazione sui social network, lanciata dal testimonial della campagna che coinvolgerà altri vip e personaggi pubblici del cinema, della moda, della televisione e dello spettacolo. Ognuno, a sua volta, ne nominerà altri tre in una gara di solidarietà che punta a diventare virale.

Donavita Real life docu-fiction”, le telecamere entreranno nei centri trasfusionali per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti – giovani pazienti, medici, ricercatori – la loro vita reale, le esperienze quotidiane, i sogni, le paure, i progetti e le ambizioni, ma anche gli effetti della malattia, le cure e le speranze legate ai progressi della medicina. E ancora: con il “”, le telecamere entreranno nei centri trasfusionali per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti – giovani pazienti, medici, ricercatori – la loro vita reale, le esperienze quotidiane, i sogni, le paure, i progetti e le ambizioni, ma anche gli effetti della malattia, le cure e le speranze legate ai progressi della medicina. Per la giornata mondiale della Talassemia (8 maggio) il “Donavita Scuola Tour“, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, proietterà nelle aule scolastiche di tutta Italia un documentario per informare e sensibilizzare i più giovani su queste tematiche. Infine, il “Donavita Sport” prevede la scalata del Monte Bianco da parte di due alpinisti, Dario Sparacino e Saro Iaconinoto: un incitamento a superare i propri limiti, perché nulla è impossibile. La campagna ambisce a coinvolgere anche il mondo delle imprese, e in particolare le case farmaceutiche e le aziende multinazionali, perché sostengano la ricerca di base attraverso sponsorizzazioni e libere donazioni. Donare non solo migliora la qualità della vita degli altri. Ma ci rende più umani, ci fa sentire fratelli.

Info e contatti United Onlus – Federazione Italiana delle Thalassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi

Corso Giovecca 203, Ferrara (FE) [email protected]

www.unitedonlus.org