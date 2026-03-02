Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day

(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell’udito, con oltre 1 miliardo di giovani under 35 a rischio a causa dell’eccessiva esposizione al rumore. Dati Oms citati da Amplifon alla vigilia della Giornata mondiale dell’udito in calendario domani, 3 marzo. Il gruppo, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, in occasione del World Hearing Day avvierà in diversi Paesi del mondo varie iniziative di informazione, educazione e prevenzione sulla salute uditiva. Oltre ai test gratuiti offerti quotidianamente nei 10mila centri delle 26 nazioni in cui opera, Amplifon ha previsto delle attività speciali – in particolare in Italia, Francia, Usa, Canada, Australia e America Latina – per interagire con un pubblico sempre più vasto, a partire dai giovani.

In Italia, presso le due sedi degli headquarter generali globali e nazionali di Milano – informa l’azienda in una nota – è in programma una giornata dedicata a dipendenti e aziende partner che coniuga sessioni di formazione e controlli dell’udito tramite OtoKiosk, la tecnologia proprietaria di Amplifon per test audiometrici certificati tramite iPad. L’iniziativa coinvolgerà anche le persone di Chora&Will media (del gruppo Be Water) a Milano. Parallelamente, Amplifon è stata promotrice, insieme a Udito Italia Onlus e all’Organizzazione mondiale della sanità, della Maratona dell’udito che si è tenuta lo scorso 27 febbraio presso Palazzo Montecitorio a Roma. Le attività di sensibilizzazione proseguono anche in Francia, dove il gruppo offrirà test uditivi gratuiti sia nei propri uffici di Parigi sia presso la sede del 15° arrondissement della capitale. I test saranno effettuati anche in Australia, a Melbourne, grazie a una partnership con la catena di farmacie locali HealthSave. Negli Stati Uniti, invece, Amplifon promuoverà la salute uditiva con test dell’udito gratuiti a Minneapolis, negli uffici americani del gruppo e all’interno del Mall of America, uno dei più grandi nel Paese; inoltre, ha organizzato delle attività di formazione dedicate ai dipendenti di Usa, Canada e America Latina.

Infine, Amplifon promuoverà la campagna social globale ‘Everyday Hearing Tests’ dedicata al valore emotivo dei suoni, ricordando che un controllo uditivo è la chiave per continuare a emozionarsi ascoltando il mondo che ci circonda. Realizzata dal gruppo insieme a Small e Accenture Song Italia, la campagna sarà online dal 3 marzo – e per tutto il mese dell’udito – in 17 Paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia. Inoltre, sui canali social istituzionali verrà pubblicato un video che promuove la cura dell’udito come buona abitudine da integrare nella propria routine quotidiana, realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa Brv7.

