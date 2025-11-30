Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un mese dalla nascita di Clara Isabel

(Adnkronos) –

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti oggi a Verissimo, per parlare della loro vita da neo genitori, un mese dopo la nascita di Clara Isabel, la primogenita della coppia. A dare la notizia era stato il neo papà con un post su Instagram. “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”, queste le parole rivolte alla moglie e alla neonata.

“Tutto quello che ho desiderato per anni. Vedere voi due insieme mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima. Vi amo per sempre”, aveva scritto mamma Cecilia su Instagram dopo la nascita della sua bimba.

Cecilia Rodriguez ha parlato spesso sui social della sua gravidanza e del corpo post parto. Cecilia poche settimane dopo il parto aveva mostrato ai follower il ‘pancione’ ormai quasi svanito: “Stiamo tornando in forma, piano piano, l’importante è non avere fretta”, aveva detto la modella, lanciando poi un messaggio per le neomamme: “Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. Non è il momento di mettersi a dieta, i medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia”.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Si sono sposati nel 2024 e a maggio del 2025 hanno annunciato sui loro profili social di essere in attesa della figlia.

Ospite a Verissimo, la sorella di Belen aveva raccontato il difficile percorso per diventare mamma, i cinque anni di tentativi e la decisione di ricorrere alla fecondazione assistita: “Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta”, ha detto.

