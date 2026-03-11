News

Venezia, perseguita ex professore per bocciatura: braccialetto elettronico a 26enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Malgrado fossero passati anni continuava a perseguitare il suo ex professore, colpevole ai suoi occhi della sua ingiusta bocciatura alle scuole superiori, con minacce e molestie sui principali social network. Finché il docente a febbraio scorso non ha deciso di sporgere querela.  

Così per un 26enne di Favaro Veneto (Venezia) la settimana scorsa il Gip del tribunale di Venezia ha deciso l’applicazione del braccialetto elettronico col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex prof, oltre naturalmente al divieto di comunicazione “in qualsiasi forma”.  

Il giovane veneziano già tre anni fa era stato condannato per atti persecutori sempre nei confronti del suo ex professore, ma il rancore per la bocciatura era tale che a gennaio aveva ripreso a vessarlo.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti...

‘Rigenerare per crescere’, Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa

Sal da Vinci: “Meloni mi ha chiamato per...

Italia in transizione, Procaccini: “Basta divieti del Green...

Cannes, a Barbra Streisand la Palma d’Oro onoraria

Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza...

Nomina di Beatrice Venezi alla Fenice, si dimette...

Baseball, Italia leggendaria: ﻿batte gli Stati Uniti al...

Chi è Joao Fonseca, il ‘Sinnerzinho’ che a...

Ascolti tv, ‘Le libere donne’ con Lino Guanciale...