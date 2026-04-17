News

Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, venerdì 16 aprile, i nerazzurri sfidano il Cagliari – in diretta tv e streaming – nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dal successo contro il Como, battuto al Sinigaglia con un pirotecnico 4-3, mentre i sardi hanno battuto la Cremonese 1-0 in casa conquistando fondamentali punti salvezza. 

 

La sfida tra Inter e Cagliari è in programma oggi, venerdì 16 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu. 

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano; S. Esposito, Deiola, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane 

 

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo...

Pensa di citare la Bibbia invece è una...

Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per...

Trump, nuovo attacco all’Italia: “Gli Usa per voi...

Il mistero del super drone Usa (da 240...

Bologna e Fiorentina eliminate, Italia fuori dalle coppe

E’ morto Manninger, l’ex portiere della Juve travolto...

Atp Barcellona, Musetti ai quarti e Sonego eliminato

Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e...

Voli a rischio in Europa tra 6 settimane?...