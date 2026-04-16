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Atp Barcellona, Musetti ai quarti e Sonego eliminato

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti ai quarti del torneo Atp di Barcellona. L’azzurro, testa di serie numero 2, negli ottavi di finale supera il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Il toscano affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 9, vittorioso in 2 set contro lo statunitense Brandon Nakashima per 6-2, 6-3. Eliminato, invece, Lorenzo Sonego. Il piemontese viene sconfitto dal russo Andrei Rublev, numero 5 del tabellone, che si impone per 6-2, 6-3. 

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