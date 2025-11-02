News

Valanga in Alto Adige, trovati i corpi dei due dispersi: sono padre e figlia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Trovati i corpi dei due alpinisti tedeschi dispersi nella valanga che ieri si è staccata nella zona dell'Ortles, sulla Cima Vertana in Alto Adige. Si tratta di un padre e della figlia di 17 anni. Le squadre di soccorso si sono poi dirette subito a valle, considerato anche il peggioramento delle condizioni meteo in quota. Dopo il recupero ieri delle prime tre vittime e la sospensione delle ricerche stamane per nebbia, l'elicottero ha quindi iniziato a elitrasportare le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche dei due scialpinisti fino a quota 2600 metri circa. Poi, da lì, il passaggio a piedi fino al punto della ricerca e quindi il ritrovamento dei due tedeschi dispersi. Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi che ieri sono rimasti coinvolti dalla valanga. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto. Nel secondo gruppo, formato da quattro persone, due sono sopravvissute mentre le altre due risultavano ancora disperse.   
