Torna ‘La Notte dei Serpenti’, Melozzi: “Salto di qualità nell’edizione 2026”

‘La Notte dei Serpenti’, il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese ideato e diretto da Enrico Melozzi, torna a Pescara sabato 25 luglio 2026 con la sua quarta edizione. La città adriatica ospiterà nuovamente il concerto che ha riportato al centro dell’attenzione nazionale il patrimonio musicale d’Abruzzo, intrecciando tradizione, ricerca e linguaggi contemporanei.

La quarta edizione de ‘La Notte dei Serpenti’ – fa sapere il Maestro Melozzi – punterà a un ulteriore salto di qualità artistica e produttiva, con una serata pensata per valorizzare voci, dialetti, strumenti e suoni della regione, aprendosi al dialogo con ospiti di rilievo della scena italiana. Nelle prossime settimane saranno comunicati il programma dettagliato, il cast e le iniziative collaterali.

