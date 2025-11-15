The Voice Senior vince il prime time, 22,6% di share per Rai1

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘The Voice Senior’ che ha totalizzato 3.297.000 telespettatori e il 22,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Tradimento’ che ha realizzato 2.000.000 telespettatori raggiungendo uno share del 14,6%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che ha interessato 973.000 telespettatori (share del 7,6%).

Fuori dal podio il Nove con ‘Fratelli di Crozza’ ha ottenuto 961.000 telespettatori (share del 5,4%) mentre su La7 ‘Propaganda Live’ è stata seguita da 761.000 telespettatori (5,7% di share). Su Italia1 il programma ‘Le Iene presentano: Inside’ ha ottenuto 678.000 telespettatori e il 5,7% mentre su Tv8 ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ ha conquistato 606.000 telespettatori (3,2% di share) nel primo episodio e 708.000 telespettatori (4,6%) nel secondo. Su Rai3 ‘FarWest’ ha intercettato, invece, 397.000 telespettatori pari a uno share del 2,6%. Su Rai2 ‘Challengers’ è stato visto da 302.000 telespettatori (1,8% di share).

Nell’access prime time su Rai1 ‘Cinque Minuti’ è stato seguito da 3.836.000 telespettatori (share del 20,2%) mentre ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 4.422.000 telespettatori (share del 22,2%). Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha interessato 4.089.000 telespettatori (20,9% di share e ‘La Ruota della Fortuna’ è stata vista da 5.270.000 telespettatori (share del 26,5%). Nella fascia preserale Rai1 con ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ ha totalizzato 3.344.000 telespettatori (share del 23,8%) mentre ‘L’Eredità’ è salita a 4.588.000 telespettatori (share del 27,8%). Su Canale5, invece, il programma ‘Avanti il Primo’ è stato visto da 2.242.000 telespettatori (17,1% di share), mentre ‘Avanti un Altro’ ha interessato 2.987.000 telespettatori (19% di share).

