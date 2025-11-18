News

Taranto, ustionato a 8 mesi dall’acqua bollente sull’80% del corpo: piccolo in prognosi riservata

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ha ustioni sull’80% del corpo il bambino di 8 mesi che ieri pomeriggio a Manduria, in provincia di Taranto, si è versato addosso un bollitore di acqua bollente mentre la madre era in un’altra stanza. Prima è stato portato all’ospedale ‘Giannuzzi’ di Manduria e poi all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è ricoverato in condizioni gravi.  

Il piccolo rimane in prognosi riservata. Questa mattina i sanitari stanno avviando i trattamenti nel centro specializzato del Policlinico.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Aragno (Eikon): “Cresce la richiesta di assicurazione sanitaria...

Stati generali salute Lazio, Schillaci: “Allenza con regioni...

Giovannini (Asvis): “Il futuro al centro con Ecosistema...

In Toscana il commercio arretra, un quarto dei...

La tutela di salute e benessere, una priorità...

Sinner tra premi, investimenti immobiliari e sponsor: il...

Il Commissario Ricciardi vince il prime time, primo...

UCID Campania fa proprio l’appello al voto di...

Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti...

Ucraina, raid russi su tv pubblica e a...