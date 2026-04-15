Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia

(Adnkronos) – Il video del presunto killer di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, mentre portava a spasso il cane, è stato trasmesso in esclusiva nell’edizione delle 20 del Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci.

L’uomo, incappuciato, è stato ripreso da una telecamera di video sicurezza e lo si vede in sella ad una bicicletta da passeggio. Il volto dell’uomo non è riconoscibile e lo si vede prima di sparire dall’inquadratura. Alle 21.58 del 13 aprile i colpi di pistola. C’è anche l’audio di un altro filmato di videosorveglianza, mandato in onda dalla trasmissione ‘Ore 14’. Potrebbe essere la vittima, faccia a faccia con il killer. Anche qui si sentono distintamente gli spari. Questa telecamera registra anche una presunta voce femminile, sulla quale sono in corso verifiche. I carabinieri stanno acquisendo altre immagini di sicurezza dalle abitazioni per ricostruire gli spostamenti della persona in bici che avrebbe imboccato strade contromano.

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