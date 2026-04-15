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Ismea: “Ok ddl passo importante sui temi centrali come tracciabilità e trasparenza”

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(Adnkronos) – “L’approvazione da parte del Parlamento del Ddl sulla tutela agroalimentare rappresenta un passo importante su temi centrali come tracciabilita’ e trasparenza, a vantaggio delle filiere che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, di cui oggi si celebra la giornata. Tale risultato renderà più agevole anche per l’Istituto l’adempimento dei compiti istituzionali nei quali siamo quotidianamente impegnati’”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono il presidente di Ismea Livio Proietti e il direttore generale Sergio Marchi. 

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