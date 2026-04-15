News

Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona e Jannik Sinner rimane numero 1 del mondo. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, annuncia il forfait per un problema al polso. L’iberico perde così la possibilità di riconquistare il primato nella classifica, perso con la sconfitta contro Sinner nella finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. “E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, dice Alcaraz in conferenza stampa. “Nel match di ieri” vinto contro il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 “ho sentito un dolore al polso, è aumentato gradualmente. Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, incontro Meloni-Zelensky: “Italia interessata a produzione congiunta...

Ia, Chiriatti (Lenovo): “Necessaria valutazione umana, in sanità...

Mps, vince lista Lovaglio con 49,95% dei voti

Arianna Fontana su Generazione Talento, bel progetto per...

Interrogatori, video e versioni contrapposte: avanti l’inchiesta sull’omicidio...

BeOne, Silvia Ottolina nominata Franchise Head Solid Tumors

Zangrillo: “Age management offre grandi opportunità”

Giorgetti: “In 20 anni over 50 raddoppiati, maggior...

Ia, Esposti (Gsd): “Supporto per dare prestazioni sanitarie...

Caso Suarez, tre condanne a Perugia per l’esame...