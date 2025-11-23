Serie A, oggi Inter-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Oggi, domenica 23 novembre, si gioca a San Siro il big match Inter-Milan, valido per la 12esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento con 24 punti, ma deve riportarsi al primo posto della classifica, con il sorpasso della Roma arrivato nel pomeriggio grazie alla vittoria di Gasperini contro la Cremonese. I rossoneri di Allegri inseguono invece a quota 22.
Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà il Pisa in trasferta, mentre il Milan ospiterà la Lazio a San Siro.
—
sport
