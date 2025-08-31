News

Serie A, oggi Genoa-Juve – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, domenica 31 agosto, si gioca anche Genoa-Juve. La squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all'esordio contro il Lecce 

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

 Genoa-Juve e Inter-Udinese sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Match disponibili anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partite visibili in streaming sull'app di Dazn.   —[email protected] (Web Info)

