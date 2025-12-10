Sciopero 12 dicembre, Artigiano in Fiera aprirà in anticipo i cancelli d’entrata

(Adnkronos) – Lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato Cgil per venerdì 12 dicembre pone una sfida organizzativa per Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Lo sottolinea Artigiano in Fiera.

“Gli inevitabili disagi logistici e organizzativi causati dall’agitazione – in particolare nel settore dei trasporti e dei servizi – rischiano di compromettere il normale svolgimento della giornata e di limitare l’afflusso di pubblico. Questo si traduce in un danno potenziale per i 2.800 artigiani presenti alla manifestazione, per molti dei quali, soprattutto quelli provenienti dai Paesi più poveri, rappresenta un momento cruciale per stabilire contatti e garantire la continuità del proprio lavoro artigianale”, si sottolinea.

Nonostante le criticità, l’appello degli organizzatori e degli stessi artigiani “è quello di non rinunciare alla visita. Ogni presenza, in una giornata di difficoltà, assume un valore rafforzato di sostegno diretto all’artigianato e all’economia reale. Per chi arriva in metropolitana o in treno, sarà possibile accedere ai varchi del quartiere fieristico a partire dalle 7.30. In attesa dell’apertura dei padiglioni, prevista per le 9.45, si potrà usufruire dei servizi bar presenti in Porta Est o nell’atrio del Centro Servizi di Porta Sud”. La metropolitana sarà regolarmente in funzione fino alle 8.45, mentre i treni saranno attivi dalle 6.00 alle 9.00: in queste fasce orarie è garantito il regolare flusso dei servizi. Ricordiamo, spiegano gli organizzatori, “che è possibile raggiungere la fiera in auto, con oltre 10.000 parcheggi disponibili”.

“Gli scioperi, pur essendo uno strumento legittimo di protesta e di rivendicazione, generano conseguenze pesanti per chi vive di lavoro artigianale. Chi lavora con le proprie mani e con passione, subisce in modo sproporzionato gli effetti di queste paralisi. Non si tratta solo di un danno economico, ma anche di un colpo alla credibilità e alla fiducia costruita con fatica nel tempo. È giusto che i lavoratori difendano i propri diritti, ma è altrettanto giusto ricordare che esistono categorie come gli artigiani, che pagano un prezzo altissimo per ogni sciopero. Serve maggiore responsabilità e un dialogo che tenga conto delle esigenze di chi non ha voce, ma che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale” dichiara Antonio Intiglietta, Presidente e fondatore di Artigiano in Fiera.

