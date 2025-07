Sanremo, corpo ritrovato in mare: potrebbe essere Jonathan Forzan

(Adnkronos) – È stato trovato, questa mattina, un corpo in mare a largo di Sanremo. Sul posto è subito intervenuta la capitaneria di porto che ha recuperato la salma, portandola in porto. L'identità del corpo non è ancora nota, ma potrebbe trattarsi di Jonathan Forzan, il trentaduenne scomparso nelle scorse ore a Riva Ligure, in provincia di Imperia, le cui ricerche si erano subito concentrate in mare con sommozzatori ed elicotteri. Jonathan Forzan era uscito di casa il 22 luglio intorno alle 9.30 annunciando ai nonni che sarebbe andato al mare, facendo però perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato in serata, dopo che i familiari non lo hanno visto rientrare. Alle 23 le sue infradito sono state trovate sulla spiaggia. —[email protected] (Web Info)