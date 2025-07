Roma, morì precipitando da terrazza: la lite per debito non pagato, si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Nuovi elementi nelle indagini sulla morte del 49enne, morto il 3 luglio scorso precipitando dalla terrazza della sua casa a Roma. Ora la procura di Roma indaga per omicidio

. Secondo quanto emerso dalle indagini, effettuate dai poliziotti del distretto Casilino e della Squadra Mobile, la vittima Adriano Gneo avrebbe avuto poco prima una lite con un uomo, anche lui romano, per un debito di 70mila euro. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, l'uomo avrebbe interrotto, alla fine dello scorso anno, il pagamento della quota mensile per la restituzione del debito. La vittima venne trovata senza vita in via Pietro Cardella a Tor Bella Monaca. I poliziotti intervenuti sul posto nell'immediatezza denunciarono un romano di 62 anni con il quale poco prima la vittima avrebbe avuto un litigio. —[email protected] (Web Info)