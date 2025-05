Roland Garros, sabato di allenamenti: da Sinner a Musetti, gli orari degli azzurri

(Adnkronos) – Sabato di allenamenti al Roland Garros, in vista dell'inizio ufficiale dello slam francese, domenica 25 maggio. Oggi, diversi azzurri inizieranno a prendere le misure con la terra rossa di Parigi. Da Jannik Sinner, numero uno del ranking, a Lorenzo Musetti, che dalla prossima settimana salirà alla posizione numero 7, ecco il programma di giornata per i tennisti italiani. In mattinata, a rompere il ghiaccio sarà l'azzurra Jasmine Paolini, fresca vincitrice degli Internazionali di Roma. L'azzurra scambierà sul campo Simonne Mathieu, il terzo per importanza al Roland Garros, con l'ucraina Elina Svitolina. Sempre in mattinata, il campo 8 si colorerà d'azzurro per l'allenamento di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che a Parigi proverà a confermare lo straordinario stato di forma delle ultime due settimane. Prima di pranzo, intorno alle 12, spazio a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, finalista perdente a Roma, condividerà il cambio con il bulgaro Grigor Dimitrov. Scelta precisa di Jannik, che potrà aumentare i giri con un avversario sempre in grado di mettere in campo vari tipi di gioco, a seconda dei momenti del match. Per Jannik, le sessioni previste oggi sono due: Jannik sarà al lavoro anche dalle 13 alle 14 sempre con Dimitrov, in una essione sul Suzanne Lenglen, il secondo campo del torneo per importanza. Tocca alle azzurre nel pomeriggio: dalle 15 alle 16, Elisabetta Cocciaretto si allenerà con la cinese Wang sul campo 8, mentre dalle 16 alle 17 Lucia Bronzetti sarà sul campo 5 con la cinese Yuan, prossima avversaria di Jasmine Paolini. —[email protected] (Web Info)