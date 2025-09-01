News

Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito

Un operaio di 42 anni è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Loano, in provincia di Savona: i due erano al lavoro sul tetto di una palazzina di via Stella quando poco dopo le 14, per motivi in corso di accertamento, sono precipitati nel vuoto. Per il 42enne non c'è stato nulla da fare mentre l'altro operaio è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono ancora al lavoro per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale.  —[email protected] (Web Info)

