News

Paolini-Krejcikova, oggi l’azzurra in campo nei quarti di Cincinnati – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell'ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all'esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l'ucraina Elina Svitolina e poi l'americana Iva Jovic. In caso di passaggio del turno Paolini incontrerà la vincente tra Coco Gauff e Lucia Bronzetti.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Enrico Brignano ricorda il padre scomparso e…lo aggiorna

Noemi archivia le gambe ‘arrostite’: la replica (con...

Listeria, Bassetti: “E’ una brutta bestia, più a...

Webuild: dai ponti sul Bosforo alla diga di...

Naufragio Lampedusa, la testimonianza: “Sul molo superstiti stremati...

Us Open, Matteo Berrettini non ci sarà: ancora...

Incidente sul Castore, morti due alpinisti italiani

Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi: “Un anno che...

Dario Argento in ospedale a Ischia, malore in...

Listeriosi, ondata di casi in Francia: 2 morti....