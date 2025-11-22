News

Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre era nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Pogba torna in campo dopo due anni e...

Ballando con le stelle, Milly Carlucci scende in...

Barbara D’Urso a Ballando, la lettera del padre...

Napoli-Atalanta 3-1, Conte torna primo in classifica

Brindisi, accoltella e uccide padre 70enne in casa:...

Ballando, Nancy Brilli commossa: “Non potevo avere figli,...

Vanoni, Carlo Conti: “Doveroso ricordarla a Sanremo insieme...

Violenza su donne, Trancassini: “A corteo Roma cartello...

Ballando, l’omaggio speciale alle gemelle Kessler e le...

Superenalotto sabato 22 novembre, estrazione numeri e combinazione...