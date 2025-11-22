Pogba torna in campo dopo due anni e si commuove: “Sono un combattente”

(Adnkronos) –

Paul Pogba torna in campo. Ventisei mesi dopo l’ultima volta. Il centrocampista francese, reduce da oltre due anni di stop tra problemi fisici e una squalifica per doping, è tornato a giocare con il Monaco, nella partita di Ligue 1 contro il Rennes. L’ex Juve è entrato in campo solo poco prima del 90esimo, per una manciata di minuti, e nonostante la sconfitta dei suoi per 4-1 ha ritrovato il sorriso per la fine di un incubo. “Ho provato tantissime emozioni. Ero contento, ma un po’ triste per il risultato” ha detto nell’intervista post-partita ai microfoni di Ligue 1+.

Pogba ha spiegato di essersi emozionato nel giorno del suo ritorno in campo, anche in virtù dei tanti applausi del pubblico. Il Roazhon Park, lo stadio del Rennes, lo ha accolto alla grande, anche da avversario. Al triplice fischio, il francese si è inginocchiato per qualche minuto e in seguito ha raccolto gli applausi dei tifosi: “Non me lo aspettavo. Un grande grazie ai tifosi che mi hanno supportato . Il calcio è la cosa che amo di più al mondo e sono contento di essere tornato. Ho sofferto per ciò che è successo”. E ancora: “Sono un combattente. Il calcio non è finito per me e voglio divertirmi ancora. Ho lavorato, ho aspettato più di due anni per tornare. Continuerò a lavorare per nuovi obiettivi”.

