Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nuova strage di migranti in mare. “116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino”, riferisce l’Ong Sea Watch sul suo account X.  

“Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post – Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. 

Alarm Phone, la rete internazionale di attivisti e volontari che gestisce una linea telefonica di emergenza per migranti in difficoltà durante la traversata del Mediterraneo, aveva segnalato la scomparsa dell’imbarcazione con 117 persone a bordo e chiesto “risposte di fronte al silenzio e all’indifferenza delle autorità”, sottolineando che “le famiglie che cercano i loro cari scomparsi hanno diritto alla verità”. 

 

