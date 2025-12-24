News

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nathan Trevallion potrà incontrare domani, per il Natale, i bambini e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l’allontanamento della casa nel bosco dove vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti.  

“Ci ho parlato ieri sera e l’ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia”, racconta all’Adnkronos il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà “ha accesso alla struttura due volte a settimana per un’ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo” con l’autorizzazione a restare “dalle 10 alle 12.30”.  

Rispetto alla situazione generale, dopo la conferma del collocamento dei tre bambini in casa-famiglia, il primo cittadino è convinto che “ora bisogna solo aspettare”. E’ necessario infatti attendere i tempi della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila: “L’augurio è che si arrivi al ricongiungimento – conclude Masciulli – ma di questo se ne parlerà solo dopo che verrà consegnata la perizia del Ctu”. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel...

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio...

Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio...

Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è...

Verstappen-Mercedes, l’accordo e il tweet che inganna tutti...

Visto negato a Breton, la Lega sta con...

‘Buon Natale’, gli auguri dei leader: dalle foto...

Ballando con le stelle, Andrea Delogu e il...

Bolsonaro lascia il carcere, trasferito in ospedale per...

Ciro Andolfi arrestato dopo 3 anni di fuga,...