News

Marracash, sul palco arriva a sorpresa… Elodie: il duetto e l’abbraccio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Certi amori fanno giri immensi, e poi si ritrovano… sotto altre forme. Sotto altre espressioni. È il caso di Marracash ed Elodie, che a distanza di anni sono tornati a condividere il palco. Questa sera al Marra Block Party. Due voci, due percorsi artistici diversi, ma un’intesa che continua a lasciare il segno. 

La loro relazione, durata dal 2019 al 2021, si è conclusa senza torti, né polemiche. E proprio questa maturità ha reso ancora più significativo il momento andato in scena alla Barona, quartiere milanese dove Marracash è cresciuto, e dove questa sera è tornato. 

Durante il concerto, totalmente a sorpresa, Elodie è salita sul palco sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’. Un brano che, pur non essendo stato inciso insieme, è spesso associato alla loro relazione e che negli anni entrambi hanno interpretato separatamente, ognuno col proprio pubblico, ognuno raccontando la propria storia.  

Un frammento del passato che, per una sera, è tornato a vivere. Un momento capace di rimanere impresso nella memoria di chi, dal 2021, non ha mai smesso di ricordare quella storia. 

altro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli, Conte: “Futuro? Resto in silenzio. De Laurentiis...

Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: “La Roma è una...

Inter, scudetto a un passo: ecco quando i...

Serie A, oggi Roma-Atalanta – La partita in...

Napoli-Lazio, rigore sbagliato da Zaccagni e mancato rosso...

Papa: “Non dibatto con Trump, non è mio...

Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in...

Mourinho e il giornalista, botta e risposta comico...

Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate...

Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda...